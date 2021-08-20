يونيسف تتوقع أن يتعرض مليار طفل لخطر شديد بسبب أزمة المناخ

نيويورك- (د ب أ):

كشف تقرير بشأن المناخ أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الجمعة أن حوالي مليار طفل يواجهون خطرا شديدا بسبب أزمة المناخ.

وصنف التقرير الذي جاء تحت عنوان " أزمة المناخ هي أزمة حقوق طفل" 33 دولة بصفتها شديدة الخطورة.

ومن بين تلك الدول الهند ونيجيريا والفلبين ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

ويواجه الأطفال الذين يعيشون في تلك الدول"مزيجًا قاتلا من التعرض لصدمات مناخية وبيئية متعددة مع تأثر شديد بسبب عدم كفاية الخدمات الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم".

وقالت هنريتا فور المدير التنفيذي لليونيسف إنه "ولأول مرة، لدينا صورة كاملة عن مكان وكيفية تأثر الأطفال بتغير المناخ، وهذه الصورة تكاد تكون مروعة بشكل لا يمكن تصوره".

وأضافت فور أن " الصدمات المناخية والبيئية تقوض النطاق الكامل لحقوق الأطفال، بداية من الحصول على الهواء النقي والغذاء والمياه الصالحة للشرب إلى التعليم والسكن والتحرر من الاستغلال وحتى حقهم في الحياة، وفعليا فإنه ليس هناك طفل لن تتأثر حياته بذلك".

وحثت يونسيف الحكومات والشركات على "الاستماع للأطفال وتحديد الإجراءات ذات الأولوية التي تحميهم من التأثيرات، مع تسريع العمل للحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

ودعت إلى زيادة الاستثمار في التكيف مع المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما قال التقرير إنه يجب أن يحصل الأطفال على التثقيف في مجال المناخ وأن يتعلموا المهارات صديقة البيئة.

ودعا التقرير أيضا إلى إشراك الشباب في مفاوضات وقرارات المناخ.​