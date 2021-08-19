البنتاجون: بمقدورنا إجلاء ما يصل إلى 9 آلاف شخص يوميا من أفغانستان
واشنطن - (أ ش أ):
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي اليوم الخميس إن الجيش الأمريكي بمقدوره إجلاء ما يتراوح بين 5 - 9 آلاف شخص يوميا من أفغانستان.
وأضاف كيربي - خلال مؤتمر صحفي ونقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - "يجري عمليات استطلاعية جوية فوق سماء كابول لضمان الأمن"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام مقاتلات من طراز "إف-18" من أجل ضمان رد سريع في حال مواجهة تهديدات.
وأوضح كيربي أنه يجب إجراء مشاورات مستمرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان للتأكيد على إعادة الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان.
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