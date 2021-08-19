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فرنسا تدرج المغرب والجزائر على القائمة الحمراء لـ كوفيد-19

01:54 م الخميس 19 أغسطس 2021
فرنسا تدرج المغرب والجزائر على القائمة الحمراء لـ كوفيد-19

حفنة من الأشخاص ينتزهون في إحدى ساحات مراكش عاصمة

باريس- (أ ف ب):

بات ينبغي على الوافدين غير الملقحين من المغرب والجزائر إلى فرنسا تقديم مبرر ملح للسفر وفحص سلبي النتيجة وعزل أنفسهم مدة عشرة أيام بعد صولهم إثر إدراج البلدين على القائمة الحمراء لوباء كوفيد-19.

ونشر المرسوم الصادر عن وزارة التضامن والصحة والمتضمن القواعد لهذين البلدين اللذين لديهما روابط وثيقة مع فرنسا، في الجريدة الرسمية الخميس على أن تدخل حيز التنفيذ السبت.

وتقديم مبرر ملح للسفر يجب أن يكون مدعوما بدليل فيما يجب أن يكون الفحص السلبي النتيجة أجري ضمن الثماني والأربعين ساعة قبل الوصول إلى فرنسا.

وينبغي على الملقحين تقديم دليل على أنهم تلقوا اللقاح.

وتسجل في المغرب فورة وبائية دفعت السلطات إلى توسيع حظر التجول الليلي وفرض قيود على بعض التنقلات في حين تشهد الجزائر أيضا موجة جديدة من الإصابات.

وتصنف فرنسا الدول في ثلاث فئات بحسب خطورة الوضع الصحي فارضة تدابير متفاوتة الصرامة على الوافدين منها.

وتضم الفئة الحمراء الدول التي يكون فيها المرض منتشرا على نطاق واسع.

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فرنسا باريس الجزائر المغرب وزارة التضامن والصحة

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