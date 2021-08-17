مسؤول أمريكي: استئناف الرحلات في مطار كابول

واشنطن - (د ب أ)

أصبح الوضع في مطار كابول أكثر هدوءا في أعقاب المشاهد المؤلمة أمس الاثنين عندما حاولت حشود من الأفغان ركوب طائرات مغادرة كابول في أعقاب سيطرة حركة طالبان على العاصمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه تم استئناف رحلات مدنية وعسكرية وتم نقل 700 شخص في الـ24 ساعة الماضية.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الألمانية إن طالبان أغلقت المطار وتسمح فقط لأعضاء من المجتمع الدولي بالدخول. وحذر المسؤولون من إمكانية تزايد التوترات مع تصاعد رحلات الإجلاء.

في الوقت نفسه، هناك دلائل على إمكانية تسريع المحادثات في قطر بشأن تشكيل حكومة جديدة مع طالبان. وقالت الحركة اليوم إنها ستسمح للنساء بالعمل في وظائف بالحكومة تحت ظروف معينة، وهو تحول سيساعد في تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون سيعترفون رسميا بسلطتها في أفغانستان.