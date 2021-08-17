ميقاتي يصف حواره مع الرئيس اللبناني بشأن تشكيل الحكومة بـ"الإيجابي"

بيروت - ( د ب أ)

وصف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي حواره مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة بالإيجابي، مشيرا إلى وجود آخر أمتار أمام مسابقة التشكيل.

وجاء كلام الرئيس ميقاتي بعد لقائه العاشر مع رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا الرئاسي للتشاور معه بشأن تشكيل الحكومة.

ورأى ميقاتي أن "عدم تشكيل الحكومة هو خطيئة كبيرة"، مضيفا "المهم عندي أن أزيل أي عقبة موجودة بسبب ضرورة تشكيل حكومة".

وأضاف ميقاتي رداً على سؤال "لم نتطرق إلى ملف البرنامج الحكومي".

وقال "نحن نشكل حكومة لكل لبنان ويجب أن يكون لدى الوزراء الكفاءة والجدارة لاستلام حقائبهم".

ونفى ما يتم تداوله عن أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يعرقل تشكيل الحكومة وقال " هذا الكلام غير صحيح بتاتا والرئيس الحريري من أكثر الداعمين وأنا على اتصال دائم معه ورؤساء الحكومات السابقين كلهم وهو يشجع تشكيل الحكومة".

وتم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 يوليو الماضي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتا من أصوات النواب.