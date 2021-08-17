وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيريه الباكستاني والهندي الوضع في أفغانستان

واشنطن-(أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيريه الباكستاني شاه محمود قريشي والهندي سوبرامانيام جايشانكار تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وجاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء في مكالمتين منفصلتين أجراها وزير الخارجية الأمريكي مع قريشي وجايشانكار.

ويذكر أنه خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت حركة طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها أمس الأول بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني خارج البلاد.