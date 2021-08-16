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"أقر بارتكاب أخطاء".. بايدن يدافع عن قراره سحب القوات من أفغانستان

10:33 م الإثنين 16 أغسطس 2021
"أقر بارتكاب أخطاء".. بايدن يدافع عن قراره سحب القوات من أفغانستان

جو بايدن

وكالات

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشددًا أنه القرار الصحيح رغم الانتقادات التي توجه له في هذا الشأن.

وقال بايدن في كلمة الاثنين، بشأن الوضع في أفغانستان، إنه لن يورث المسؤولية في أفغانستان إلى أي رئيس آخر.

وهدد بايدن، حركة طالبان من استهداف أي مصالح أمريكية في أفغانستان، قائلاً: "سندافع عن الولايات المتحدة بقوة مدمرة إذا لزم الأمر".

وأقر بارتكاب أخطاء في المهمة الأمريكية في أفغانستان، مضيفًا: "ثبت أن أحدث الجيوش لن تستطيع خلق أفغانستان مستقر وآمن".

جو بايدن القوات الأمريكية انسحاب أمريكا أفغانستان

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