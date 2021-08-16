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السفير الروسي لدى أفغانستان: السلطة في كابل انهارت مثل بيت من ورق

12:00 م الإثنين 16 أغسطس 2021
السفير الروسي لدى أفغانستان: السلطة في كابل انهارت مثل بيت من ورق

طالبان

وكالات:

قال السفير الروسي في كابل دميتري جيرنوف، إن السلطة في أفغانستان انهارت مثل بيت من ورق، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

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وقال جيرنوف على شاشة قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "دخلت طالبان المدينة أمس. وبالفعل، انهارت الحكومة مثل بيت من ورق".

وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في كابل إلى أن ممثلي طالبان، يعملون على إعادة النظام العام في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال جيرنوف بهذا الشأن: "بدأت طالبان في إشاعة الاستقرار بالمدينة (في كابل) الاستقرار بالمعنى الجيد للكلمة. إنهم يفرضون النظام العام".

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