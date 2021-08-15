مسؤول في طالبان: سنعلن "إمارة أفغانستان الإسلامية" من القصر الرئاسي

وكالات

أكد مسؤول في حركة طالبان، إنها ستعلن قريبًا "إمارة أفغانستان الإسلامية" من داخل القصر الرئاسي في العاصمة كابول، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكان هذا هو اسم الدولة في ظل حكومة طالبان التي أطاحت بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأعلنت حركة طالبان في وقت سابق اليوم، دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها في العاصمة، وتأمين مراكز الشرطة وجامعة كابول ووزارة التعليم، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.