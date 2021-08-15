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بلينكن: إخلاء السفارة الأمريكية في كابول هو "المهمة الأولى"

05:46 م الأحد 15 أغسطس 2021
بلينكن: إخلاء السفارة الأمريكية في كابول هو "المهمة الأولى"

أنتوني بلينكن

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إجلاء العاملين بالسفارة الأمريكية في كابول هو "المهمة الأولى".

ولم يعلق على حالة الإجلاء، على الرغم من تشديده من خلال التليفزيون الأمريكي صباح اليوم الأحد على أن الوضع ليس مثل "سايجون".

وكان يقصد بسايجون الانسحاب الأمريكي من مدينة هو تشي منه الفيتنامية التي كانت تسمى سابقا سايجون، بعد انتهاء الحرب الفيتنامية في عام 1975، عندما شاهد العالم صورًا لإنقاذ العاملين بالسفارة في عملية عمتها الفوضى.

ودلل بلينكن على أنهما ليسا متشابهين، حيث أن الولايات المتحدة نجحت في تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها عندما دخلت أفغانستان قبل 20 عاما، وبالتحديد القضاء على تهديد أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة.

غير أنه اعترف بأن الولايات المتحدة تفاجأت من تطورات الأحداث في أفغانستان.

وقال بلينكن إننا "لاحظنا أن القوات لم تكن قادرة على الدفاع عن البلاد وأن ذلك حدث بشكل أسرع مما كنا نتوقع".

كان قد بلينكن قد صرح في وقت سابق لشبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية إن "الفكرة القائلة بأنه كان من الممكن الحفاظ على الوضع الراهن بإبقاء قواتنا هناك خاطئة".

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لم تطلب من طالبان السماح بإجلاء رعاياها، وقال :"لم نطلب شيئا من طالبان، وإنما أبلغناهم بأنهم إذا تعرضوا لمواطنينا وعملياتنا. فسيكون هناك رد سريع وحاسم".

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي كابول أفغانستان حركة طالبان

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