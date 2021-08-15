بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الأوزبكي الأوضاع في أفغانستان

روسيا - (أ ش أ)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا، اليوم الأحد، مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان - أن الرئيسين الروسي والأوزبكي، ناقشا خلال الاتصال الهاتفي بشكل مفصل تطورات الوضع في أفغانستان، واتفقا على تكثيف التعاون بين الوزارات والمؤسسات والإدارات ذات العلاقة بين روسيا وأوزبكستان.

وكانت السلطات الأوزبكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها عززت بشكل مكثف حراسة الحدود مع أفغانستان على خلفية الأحداث الأخيرة في الدولة المجاورة.