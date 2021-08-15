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وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني غني غادر البلاد

03:55 م الأحد 15 أغسطس 2021
وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني غني غادر البلاد

الرئيس الأفغاني أشرف غني

وكالات:

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الرئيس أشرف غني غادر البلاد، فيما باتت قوات حركة "طالبان" على مشارف العاصمة كابول.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن مصادر مطلعة أكدت صحة الأنباء عن مغادرة غني بلده.

في غضون ذلك، أشارت وسائل إعلام في طاجيكستان إلى أن غني يتوجه إلى هذا البلد.

من جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في القصر الرئاسي تأكيده أن غني وافق على الاستقالة قائلا إنه لا يمكن السماح بتفادي اندلاع الأعمال القتالية في كابول.

أشرف غني الرئيس الأفغاني حركة طالبان كابول طالبان تحكم أفغانستان

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