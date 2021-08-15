مصر تعرب عن تعازيها للشعب اللبناني فى ضحايا انفجار خزان الوقود بعكار

القاهرة- (أ ش أ):

أعربت مصر اليوم الأحد عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبُناني الشقيق ولذوي الضحايا في انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم بمحافظة عكار، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المدنيين.

وأكدت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - وقوفها التام مع الأشقاء اللُبنانيين وذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم، داعية إلى سرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنقاذ لبنان ووقف مسلسل الأزمات المُتتالية، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية بأسرع ما يُمكن وفق ما هو معمول به منذ اتفاق الطائف، وذلك لإنهاء الفراغ الحالي دون مزيد من الانتظار.