Masrawy logo white

مصر تعرب عن تعازيها للشعب اللبناني فى ضحايا انفجار خزان الوقود بعكار

12:27 م الأحد 15 أغسطس 2021
مصر تعرب عن تعازيها للشعب اللبناني فى ضحايا انفجار خزان الوقود بعكار

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

أعربت مصر اليوم الأحد عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبُناني الشقيق ولذوي الضحايا في انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم بمحافظة عكار، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المدنيين.

وأكدت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - وقوفها التام مع الأشقاء اللُبنانيين وذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم، داعية إلى سرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنقاذ لبنان ووقف مسلسل الأزمات المُتتالية، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية بأسرع ما يُمكن وفق ما هو معمول به منذ اتفاق الطائف، وذلك لإنهاء الفراغ الحالي دون مزيد من الانتظار.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية المصرية مصر لبنان انفجار خزان الوقود بعكار

الخبر التالى:

وزير الدفاع الأفغاني يتعهد بالحفاظ على أمن العاصمة.. وأنباء عن مفاوضات في القصر الرئاسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الثانوية الأزهرية 2021:كيفية الحصول على النتيجة برقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا