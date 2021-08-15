كوريا الجنوبية تسجل 1,817 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

سول - أ ش أ

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل كوريا الجنوبية 1,817 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 1,749 إصابة محلية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 223,928 إصابة ، بالإضافة إلى 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2,156 وفاة.

ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب -تنظر السلطات الصحية في اتخاذ المزيد من تدابير مكافحة الفيروس حيث ينتشر الفيروس في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من فرض أقسى القيود المضادة للفيروس.

ولأكثر من شهر، تقع منطقة سيئول الكبرى ومدينة بوسان الساحلية الجنوبية تحت المستوى 4، وهو أعلى مستوى في مخطط التباعد الاجتماعي، والذي يحظر بشكل فعال التجمعات الخاصة، مع بقاء معظم المناطق الأخرى تحت المستوى 3.

وفيما يخص التطعيمات تلقى 22.37 مليون شخص، أو 43.6% من سكان البلاد البالغ عددهم 51.34 مليون نسمة، جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير.

وتم تطعيم حوالي 19%، أو 9.74 مليون شخص بشكل كامل

وتهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 36 مليون شخص، أو 70% من سكانها، بجرعاتهم الأولى حتى سبتمبر على أمل الوصول إلى مناعة القطيع في نوفمبر.