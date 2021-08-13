إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات في جنوب وشرق نابلس

رام الله - (أ ش أ):

قال أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، اليوم الجمعة إن عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها.

وأضاف جبريل -في تصريح صحفي- أن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 24 بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتسعة آخرين جراء السقوط، وآخر بقنبلة غاز بالرأس، خلال المواجهات التي شهدتها بلدة (بيتا).

وأوضح أن طواقم الهلال عالجت ميدانيا خمس إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قرية بيت دجن.