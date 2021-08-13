طالبان تعلن سيطرتها على ولاية جديدة شرقي أفغانستان

وكالات:

أعلنت حركة طالبان، السيطرة على ولاية كونر، شرقي أفغانستان، في ظل تصاعد وتيرة المعارك بين الحركة الأفغانية وحكومة كابول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أعلن عمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الجمعة أن اجتماعا أمنيا في القصر الرئاسي قرر الاستمرار في التصدي لحركة طالبان التي وصفها بأنها "جيش الجهل والإرهاب".

وقال صالح إنه سيتم توفير جميع الوسائل اللازمة لقوات الأمن.

ويعتقد أن هناك 300 ألف من أفراد قوات الأمن الأفغانية، في حين تشير التقديرات إلى وجود 60 ألف مقاتل من طالبان.

وكانت وسائل إعلام باكستانية ذكرت في وقت سابق أن رئيس الوزراء عمران خان قال إن حركة طالبان أبلغته أنه طالما ظل الرئيس أشرف غني في السلطة، فإن طالبان المتشددة لن تتفاوض مع الحكومة.

وأعلن غني في السابق أنه لن يسلم السلطة إلا لخليفة منتخب ديمقراطيا.

يأتي هذا في الوقت الذي تمكن فيه مسلحو حركة طالبان اليوم الجمعة، من انتزاع السيطرة على ثلاثة من أكبر المدن في أفغانستان، وعلى عدد كبير من عواصم الولايات، في إطار الانتصارات المتواصلة التي تحققها الحركة منذ أسبوع والتي لم تظهر أي بوادر على التراجع عن التقدم صوب العاصمة كابول، وهو ما يمثل مصدر قلق بالغ.