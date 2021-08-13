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بعد تحقيق"بي بي سي".. ليبيا تصدر مذكرة باعتقال نجل القذافي

01:36 م الجمعة 13 أغسطس 2021
بعد تحقيق"بي بي سي".. ليبيا تصدر مذكرة باعتقال نجل القذافي

سيف الإسلام القذافي

(بي بي سي):

أصدرت النيابة العامة في ليبيا مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، للاشتباه بصلته بمرتزقة روس.

وكشف تحقيق أجرته بي بي سي عن وجود روابط بين أنشطة مجموعة فاغنر الغامضة في ليبيا وجرائم الحرب المرتكبة ضد المواطنين الليبيين.

وظهر المقاتلون الروس لأول مرة في ليبيا في عام 2019 عندما انضموا إلى قوات اللواء خليفة حفتر في مهاجمة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس. انتهى الصراع بوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وتم تعميم أمر اعتقال سيف الإسلام القذافي داخليا على أجهزة الأمن الليبية في 5 أغسطس، لكن لم يتم الإعلان عنه إلا بعد بث تحقيق بي بي سي.

وأشارت المذكرة إلى أن سيف الإسلام القذافي يواجه اتهامات بجرائم حرب ارتكبتها الجماعة أثناء الهجوم الذي شنه اللواء خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وأُلقي القبض على سيف الإسلام القذافي في 2011 ثم صدر عليه حكم غيابي بالإعدام بعد إدانته بأعمال عنف ضد المتظاهرين. ولكن في عام 2017، أطلقت جماعة مسلحة كانت تحتجزه لديها سراحه.

وظهرت شكوك منذ وقت طويل في أن سيف الإسلام القذافي على علاقة بروسيا ومرتزقة فاغنر، كما يرجح أنه المرشح المفضل لدى روسيا لقيادة ليبيا.

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