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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي بالهند إلى 14 شخصا

06:04 م الخميس 12 أغسطس 2021
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي بالهند إلى 14 شخصا

انهيار أرضي بالهند

نيودلهي - (د ب أ):

قال مسؤولون إنه تم انتشال أربع جثث أخرى من موقع شهد انهيارا أرضيا في منطقة جبلية بشمال الهند اليوم الخميس، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 14 شخصا.

كانت حافلة وعدة سيارات قد انجرفت في واد، حيث سقطت صخور وحجارة متدحرجة على جانب أحد التلال بطول الطريق الجبلي السريع بمقاطعة كيناور في ولاية هيماتشال براديش يوم أمس الأربعاء. كانت المنطقة قد تعرضت لهطول أمطار موسمية غزيرة مطلع هذا الأسبوع.

وقال رئيس وزراء الولاية جاي رام تاكور للصحفيين إن 13 شخصا أصيبوا، ولا يزال هناك 16 آخرين في عداد المفقودين.

غير أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر بالشرطة قولها إن ما يصل إلى 30 شخصا لا يزالون تحت الأنقاض.

وتوقفت عمليات الإنقاذ بشكل مؤقت اليوم الخميس، حيث لا تزال الحجارة والطين يسقطان من التل.

وتحدث انهيارات أرضية وفيضانات بشكل معتاد خلال موسم الأمطار في الهند، والذي يمتد من يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام.

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