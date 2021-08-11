وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يبحثان الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي

روسيا - (أ ش أ)

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن هاتفيا ملفات متعلقة بالاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة نتائج المشاورات الثنائية بشأن الاستقرار الاستراتيجي والمسائل المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي.

بدوره ذكر البنتاجون في بيان أن المكالمة بين لويد وشويجو جاءت بهدف دعم الشفافية والجهود الرامية إلى خفض المخاطر بعد استئناف الحوار الأمريكي-الروسي بشأن الاستقرار الاستراتيجي في جنيف 28 يوليو.