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وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يبحثان الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي

06:35 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يبحثان الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي

سيرجي شويجو

روسيا - (أ ش أ)

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن هاتفيا ملفات متعلقة بالاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة نتائج المشاورات الثنائية بشأن الاستقرار الاستراتيجي والمسائل المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي.

بدوره ذكر البنتاجون في بيان أن المكالمة بين لويد وشويجو جاءت بهدف دعم الشفافية والجهود الرامية إلى خفض المخاطر بعد استئناف الحوار الأمريكي-الروسي بشأن الاستقرار الاستراتيجي في جنيف 28 يوليو.

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سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي الأمن الدولي روسيا

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