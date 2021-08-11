ماكرون: وضع كورونا "مأساوي" في إقليمي جوادلوب ومارتينيك



باريس -(د ب أ)

ذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا، يدعو إلى التحرك العاجل ، في أقاليم ما وراء البحار.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن معدل التطعيم مازال "منخفضا للغاية" في إقليم "ويست انديز"، حيث حصل حوالي 20% من هؤلاء الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وأكثر، على تطعيم كامل، مقارنة بحوالي 66% في فرنسا.

وقال ماكرون في مستهل بث لاجتماع لمجلس الوزراء في التلفزيون الفرنسي "اليوم، نواجه وضعا، لاسيما في إقليمي "جوادلوب" و"مارتينيك" مأساويا .

وأضاف أن المستشفيات "مشبعة بالفعل في إقليمي جوادلوب ومارتينيك.

وإزاء زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، دعا ماكرون البلاد إلى توخي الحذر.

وأكد "تحت تأثير ما تسمى بسلالة دلتا، فإن الوضع الصحي أكثر صعوبة. لم تنته بعد الأزمة الصحية".

ووصل أكثر من 300 من موظفي الطوارئ من قطاع الرعاية الصحية ورجال إطفاء إلى الجزيرتين الواقعتين، في منطقة البحر الكاريبي، هذا الأسبوع، من البر الرئيسي الفرنسي.

وأضاف ماكرون أنه تم تطعيم حوالي 20% فقط من الشباب والبالغين بشكل كامل. وفي مختلف أنحاء البلاد، فإن معدل التطعيم أعلى بكثير، عند حوالي 56%.