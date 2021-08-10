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تحلوا بالمسئولية.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للبنانيين

06:37 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
تحلوا بالمسئولية.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للبنانيين

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تضامن الأزهر الشريف مع الشعب اللبناني فيما يمر به من ظروف عصيبة، داعيا المولى عد وجل أن يعجل بنهضته وازدهاره، وأن يتحلى الجميع بالمسئوليَّة وإعلاء مصلحة لبنان للعبور إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال تدوينة لشيخ الأزهر على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، الثلاثاء، باللغتين العربية والإنجليزية؛ جاء فيها "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد الشَّقيق والعزيز، نسانده وندعمه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها، وندعو الله أن يُعجِّل بنهضته وازدهاره، وندعو الجميع إلى التحلِّي بالمسئوليَّة وإعلاء مصلحة لبنان للعبور إلى بر الأمان."

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشعب اللبناني أزمة لبنان

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