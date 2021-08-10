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كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وسول بسبب مناورات عسكرية مشتركة

09:52 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وسول بسبب مناورات عسكرية مشتركة

كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

سول- (د ب أ):

انتقدت شقيقة الزعيم الكورى الشمالي كيم جونج أون، الثلاثاء، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمضيها قدما في المناورات العسكرية المشتركة، قائلة إن تلك التدريبات "توضح سياسة واشنطن العدائية".

وصرحت كيم يو جونج بذلك فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية حيث بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبا أوليا اليوم الثلاثاء في الفترة التي تسبق التدريبات العسكرية الصيفية الرئيسية الأسبوع المقبل، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقالت كيم إن "الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبى أطلقا في النهاية مناورات عسكرية مشتركة تزيد من تسهيل عدم الاستقرار" . وأضافت: "نعرب عن أسفنا الشديد إزاء عمل الخيانة هذا من قبل سلطات كوريا الجنوبية".

وتابعت: "سنعزز دفاعنا الوطني وقدراتنا الوقائية القوية للرد بسرعة على أي عمل عسكري".

ومن المقرر أن تركز التدريبات التي تستمر 11 يوما وتبدأ الاثنين المقبل على المحاكاة الحاسوبية. وقبل ذلك، سيكون هناك أربعة أيام من التدريب المشترك على إدارة الأزمات والتي بدأت اليوم الثلاثاء.

ولدى الولايات المتحدة 28 ألفا و500 جندي يتمركزون في كوريا الجنوبية كرادع ضد تهديدات كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية حذرت كوريا الجنوبية من مناورات جديدة مع الولايات المتحدة في بداية الشهر الجاري.

وجاء التحذير بعد أيام فقط من استعادة قنوات الاتصال بين الكوريتين .

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الولايات المتحدة مناورات عسكرية

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