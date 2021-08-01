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الهند تسجل 41 ألفا و 831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:14 ص الأحد 01 أغسطس 2021
الهند تسجل 41 ألفا و 831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 41 ألفا و 831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 31 مليونا و 655 ألفا و 824 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 541 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 424 ألفا و 384 حالة.​

الهند وزارة الصحة فيروس كورونا حالات وفاة

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