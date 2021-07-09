جنوب أفريقيا :وفاة عمدة جوهانسبرج بعد الإصابة بكورونا

جوهانسبرج - (د ب أ):

توفى جيف ماكوبو، عمدة جوهانسبرج، بجنوب أفريقيا، بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكوبو تولى المنصب في ديسمبر 2019 بعدما انتزع الحزب الحاكم سيطرة المدينة من ائتلاف معارض.

وقالت مدينة جوهانسبرج في بيان إن العمدة كان قد نقل إلى المستشفى بعدما أصيب بكوفيد-19، وتوفي متأثرا بالمرض اليوم الجمعة.

وجرى تسمية يونيس مجينسا قائمة بأعمال العمدة.

وتشهد جنوب أفريقيا حاليا موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، فيما تشهد جوهانسبرج وإقليم جاوتينج المحيط، العدد الأكبر من الإصابات الجديدة.