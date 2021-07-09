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باكستان تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة

07:51 ص الجمعة 09 يوليه 2021
باكستان تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة

باكستان

إسلام آباد - أ ش أ:

سجلت باكستان 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 969 ألفا و476 شخصًا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 25 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و520 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 911 ألفا و383 حالة، بعدما تماثلت 774 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 35 ألفا و573 حالة.​

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282737

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16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

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