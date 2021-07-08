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شكري يواصل شرح موقف مصر من سد النهضة لممثلي دول مجلس الأمن

12:36 ص الخميس 08 يوليه 2021
شكري يواصل شرح موقف مصر من سد النهضة لممثلي دول مجلس الأمن

وزير الخارجية سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، الأربعاء، مع المندوبة الدائمة لدولة سانت فينسينت والجرينادين بمجلس الأمن لشرح الموقف المصري من قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩.

ويواصل وزير الخارجية لقاءاته مع ممثلي كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن لليوم الثالث على التوالي للتأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

وتأتي تلك اللقاءات المُكثفة في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المقررة، الخميس، حول قضية سد النهضة، والتي ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدمًا بحلحلة الموقف المتعثر حاليًا عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

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سامح شكري وزير الخارجية مجلس الأمن سد النهضة اثيوبيا

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