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بيان بريطاني ألماني فرنسي حول اعتزام إيران زيادة إنتاج اليورانيوم النقي وتخصيبه حتى 20%

10:47 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
بيان بريطاني ألماني فرنسي حول اعتزام إيران زيادة إنتاج اليورانيوم النقي وتخصيبه حتى 20%

بريطانيا وفرنسا وألمانيا

وكالات

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك مساء الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء نية إيران إبلاغ وكالة الطاقة الذرية بأنها بصدد إنتاج اليورانيوم النقي وتخصيبه حتى 20% وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".

واعتبر البيان المشترك أنه ليس لإيران حاجة مدنية مبررة لإنتاج اليورانيوم النقي وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير السلاح النووي.

وحث البيان، إيران بشدة على أن توقف دون إبطاء جميع الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا برؤية تفضي بها إلى نهاية سريعة.

وكانت وكالة الطاقة الذرية أعلنت الثلاثاء، أن إيران تعتزم إنتاج اليورانيوم وتخصيبه حتى 20%، مشيرة إلى أن إيران تعتزم استخدام اليورانيوم المخصب في تصنيع الوقود لمفاعل أبحاث في طهران.

بريطانيا فرنسا ألمانيا إنتاج اليورانيوم وكالة الطاقة الذرية

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