Masrawy logo white

الخارجية الإيرانية: موقفنا من الاتفاق النووي لن يتغير بتغير الحكومة

10:57 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
الخارجية الإيرانية: موقفنا من الاتفاق النووي لن يتغير بتغير الحكومة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده

طهران- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن موقف إيران من الاتفاق النووي ورفع العقوبات هو من المواقف المبدئية للنظام، وبالتالي فإنه لن يتغير بتغير الحكومة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) قوله، الثلاثاء، إن "محادثات فيينا شهدت تقدما باتفاق جميع الأطراف، والمواضيع المهمة المتبقية بحاجة إلى قرار من الأطراف الأخرى وخاصة الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الاتفاق النهائي لإحياء الاتفاق النووي منوط بالإرادة السياسية للأطراف الأخرى التي عليها اتخاذ قرارات صعبة".

وجدد التأكيد على أن طهران ليست على عجل للتوصل إلى اتفاق لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بتسويف المفاوضات وإطالة أمدها.

وقال إن حكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، التي ستتولى مهامها الشهر القادم، ستلتزم بالاتفاق فيما إذا تم توقيعه.

وفي شأن آخر، قال إن إيران لم ولن تريد التدخل في شؤون العراق الداخلية، مضيفا أن الهجمات الأمريكية المتكررة على مواقع لقوات عراقية وسورية على حدود البلدين "تستهدف العناصر الأساسية في مكافحة الإرهاب ولن تصب إلا في خدمة بقايا تنظيم داعش الإرهابي وتقويتها".

وكانت الولايات المتحدة استهدفت نهاية يونيو الماضي مقارا للحشد الشعبي العراقي على الحدود مع سورية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في حينه أن "الميليشيات المدعومة من إيران استخدمت المنشآت المستهدفة في شن هجمات باستخدام طائرات بدون طيار ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق"

سعيد خطيب زاده الخارجية الإيرانية الاتفاق النووي إيران طهران

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
175

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282257

إجمالي الإصابات

16384

إجمالي الوفيات

214852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تصعيد خطير.. تفاصيل أول لقاء مصري سوداني بعد الملء الثاني لسد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا