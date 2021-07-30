رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد الحرص الشديد على استقرار تونس



القاهرة-( د ب أ ):

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الحرص الشديد على استقرار الوضع في تونس.

جاءت تصريحات المنفي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلة أمس الخميس، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتناول المنفي وأردوغان خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا والملفات المشتركة.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأشاد الرئيس أردوغان بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين، مؤكدا الدعم التام للمجلس الرئاسي وللاستقرار في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي، تباحث الطرفان بشأن مستجدات الوضع في تونس. وفي هذا الإطار، أكد الرئيس المنفي الحرص الشديد على استقرار الوضع في تونس، مشدداً أن "استقرارها من استقرار ليبيا وأن زعزعة الاستقرار في الشقيقة تونس سيؤثر على المنطقة ككل".

كان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن يوم الأحد الماضي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، عقب مظاهرات طالبت برحيل الحكومة وحل البرلمان.