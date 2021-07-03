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رغم تراجع الإصابات.. وفيات كورونا عالميًا على وشك الوصول إلى الذروة

12:12 م السبت 03 يوليه 2021
رغم تراجع الإصابات.. وفيات كورونا عالميًا على وشك الوصول إلى الذروة

أرشيفية

موسكو- أ ش أ:

انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة والمسجلة في جميع أنحاء العالم في يوليو الجاري، بمقدار مرة ونصف مقارنة بشهر يونيو الماضي، إلى المستويات التي سجلتها دول العالم خلال أكتوبر من عام 2020 الماضي.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء - في أحدث الإحصائيات - أن دول العالم سجلت 2ر11 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال يونيو الماضي مقارنة بـ4ر18 مليون حالة خلال مايو الذي يسبقه.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 11 مليونًا، وهي من بين أدنى الإحصائيات الشهرية خلال عام 2021 الجاري.

ومع ذلك، يستمر معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كوفيد -19 آخذ في الارتفاع، وهو على وشك الوصول إلى الذروة المسجلة يناير الماضي، عندما أودى المرض بحياة أكثر من 400 ألف شخص في جميع أنحاء العالم خلال شهر واحد فقط.

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فيروس كورونا موسكو وفيات كورونا روسيا

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