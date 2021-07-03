الرئيس الفنزويلي يتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لاغتياله

كاركاس- أ ش أ:

اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه.) والجيش الأمريكي بالتخطيط لاغتياله واغتيال سياسيين وعسكريين كبار في فنزويلا.

وقال مادورو - خلال حفل عسكري - إن (سي.آي.إيه.) والقيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم)، تجهزان مخططات الاغتيال في كولومبيا والبرزايل، متسائلاً عن موقف نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن تلك الخطط، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية.

وجاء ذلك تعليقا من الرئيس الفنزويلي على زيارات أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، وقائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الأدميرال كريج فالر إلى كولومبيا والبرازيل، وقال إنهما زارا البلدين لإعداد خطة تستهدفه.

واسترجع مادورو كيف أشارت أدلة في السابق إلى قيام إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بمحاولة اغتياله في 4 أغسطس 2018.

وحث الرئيس الفنزويلي جيش بلاده على الدفاع عن أمنها واستقرارها ضد أي تدخل أجنبي.

ووجه مادورو في وقت سابق دعوة لبايدن إلى الحوار، أملا في أن يكون نهج إدارته تجاه فنزويلا مختلفا عن نهج إدارة ترامب، التي تصفه بأنه "ديكتاتور" وتعترف بزعيم المعارضة، خوان جوايدو، رئيسا موقتا لفنزويلا.