Masrawy logo white

رئيس جنوب أفريقيا "يفكر في تعديلات وزارية"

04:52 م الخميس 29 يوليه 2021
رئيس جنوب أفريقيا "يفكر في تعديلات وزارية"

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

جوهانسبرج- (د ب أ):

قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إنه "يحكم عقله" في تعيين المسؤولين في المناصب المختلفة في الحكومة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رامافوزا القول في تصريحات بثها التليفزيون الحكومي: "أعلم أن الجميع يتحدثون عن هذا الشيء الذي يسمونه تعديلا وزاريا ... أعلم أن هناك بعض القلق والإثارة. إنها مسألة قيد التفكير ... ".

وقال رامافوزا إن الوظائف الشاغرة في مجلس الوزراء يتم توليها من جانب وزراء بالإنابة يقومون "بعمل ممتاز".

وكرر رامافوزا التأكيد على أن المجموعة الأمنية كانت "غير مستعدة جيدا" للاضطرابات الأخيرة.

وقال: "نحن نبحث في كيفية حدوث كل هذا ومن الواضح أنني أقوم بتقييم كل شيء آخر".

ولا تزال جنوب أفريقيا تعيش حاليا في خضم موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا، والتي تتعامل معها الحكومة بفرض قيود بالغة الصرامة.

وتتعافى البلاد من موجة من أعمال غشب ضربت بعض المناطق في وقت سابق من هذا الشهر.

سيريل رامافوزا أفريقيا جنوب أفريقيا

الخبر التالى:

اليمن: مقتل وإصابة 14 مدنيا بانفجار لغم حوثي في الحديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

284128

إجمالي الإصابات

16507

إجمالي الوفيات

228836

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -خلال أيام.. مصدر يكشف آخر تطورات تطعيم الراغبين بالسفر بلقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا