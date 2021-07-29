ارتفاع ضحايا الفيضانات في الصين إلى 99 قتيلًا

وكالات:

ارتفعت، الخميس، حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة هنان بوسط الصين قبل أسبوع، إلى 99 قتيلا.

وأعلن مسؤول في مدينة تشنغتشو، عاصمة هنان، عن 26 وفاة أخرى في منطقتين نائيتين، من بينهم 18 في الجنوب الغربي في مدينة شينمي و8 في الغرب في مدينة شينجيانج، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

تعرضت تشنغتشو لسقوط أمطار قياسية قبل 9 أيام. وغمرت مياه الفيضانات شبكة مترو الأنفاق بالمدينة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وحولت شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة جرفت المركبات.

ثم تحركت العواصف شمالا، وأغرقت أجزاء أخرى من المقاطعة بما في ذلك مدينة شينشيانج الأكثر تضررا.

وأثيرت تساؤلات حول عدد القتلى منذ العاصفة، حيث نشرت صحيفة "ذا بيبر" على الإنترنت، خبر العثور على أكثر من 200 سيارة محطمة في نفق غمرته المياه في تشنغتشو.

وأثار الاكتشاف تساؤلات حول ما إذا كان الركاب قد تمكنوا من الخروج في الوقت المناسب.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، لكن البعض الآخر لا يزال مغمورًا، فيما لا تزال جهود الإغاثة وإزالة الأنقاض متواصلة.

وقالت السلطات الصينية إن المزيد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وقدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 91 مليار يوان (14.1 مليار دولار).