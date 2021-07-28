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أوكرانيا تسمح لمواطنيها بالسفر إلى 124 دولة بينهم مصر

05:17 م الأربعاء 28 يوليه 2021
أوكرانيا تسمح لمواطنيها بالسفر إلى 124 دولة بينهم مصر

استقبال رحلة سياحية من اوكرانيا

أوكرانيا - (أ ش أ)

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأربعاء، بأنه سيصبح بمقدور المواطنين الأوكرانيين الآن السفر إلى 124 دولة.

وقال كوليبا، وفقا لوكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية، إن 124 دولة في العالم أصبحت مفتوحة أمام مواطني أوكرانيا، وسيكون السفر أكثر حرية هذا الصيف مقارنة بالسابق.

وأوضح أنه من بين الوجهات السياحية الشهيرة، تم بالفعل فتح ألبانيا وبلغاريا واليونان وجورجيا وجمهورية الدومينيكان ومصر وكوبا وجزر المالديف والإمارات العربية المتحدة وسيشيل وتايلاند وتونس وتركيا وكرواتيا والجبل الأسود.

غير أن كوليبا أشار في الوقت نفسه إلى أن جائحة كورونا مستمرة.

وفي هذا السياق، دعا المواطنين إلى مراعاة القواعد الصحية أثناء السفر، وأعاد إلى الأذهان أن وزارة الخارجية الأوكرانية قد أنشأت خريطة على الإنترنت للمسافرين، بحيث يمكنهم الحصول على بيانات دقيقة عن شروط الدخول أو العبور.

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