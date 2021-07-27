أبو الغيط يجري اتصالا برئيس وزراء لبنان المُكلف

القاهرة - أ ش أ

أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني المُكلف نجيب ميقاتي، حيث تمنى له التوفيق في مهمة تأليف حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يحتاجها لبنان للخروج من مأزقه الراهن.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية - في بيان صدر اليوم الثلاثاء - أن أبو الغيط عبّر لميقاتي عن دعم الجامعة المستمر للبنان للخروج من أزمته الحالية والتي أثرت تبعاتها على كافة شرائح الشعب وعلى استقرار البلاد.