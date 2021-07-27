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أبو الغيط يجري اتصالا برئيس وزراء لبنان المُكلف

03:27 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
أبو الغيط يجري اتصالا برئيس وزراء لبنان المُكلف

أحمد أبو الغيط

القاهرة - أ ش أ

أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني المُكلف نجيب ميقاتي، حيث تمنى له التوفيق في مهمة تأليف حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يحتاجها لبنان للخروج من مأزقه الراهن.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية - في بيان صدر اليوم الثلاثاء - أن أبو الغيط عبّر لميقاتي عن دعم الجامعة المستمر للبنان للخروج من أزمته الحالية والتي أثرت تبعاتها على كافة شرائح الشعب وعلى استقرار البلاد.

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أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني لبنان

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