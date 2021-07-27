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بلينكن يحث الرئيس التونسي على مواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية

12:36 ص الثلاثاء 27 يوليه 2021
بلينكن يحث الرئيس التونسي على مواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

وكالات

أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مساء الاثنين اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التونسي قيس سعيد، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث الرئيس التونسي قيس سعيد على "الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وذلك في اتصال هاتفي الاثنين.

وأضاف أن بلينكن حث الرئيس سعيد على مواصلة الحوار المفتوح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستظل تراقب الموقف.

أنتوني بلينكن أمريكا قيس سعيد تونس أحداث تونس

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