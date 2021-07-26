رئيس الحكومة العراقي يؤكد أن الشراكة مع الولايات المتحدة استراتيجية

بغداد - (أ ش أ):

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أن الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية، وذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الابيض.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، أن الكاظمي أعرب خلال اللقاء عن سعادته باستمرار التعاون بين بغداد وواشنطن، مضيفا "علاقاتنا لها جوانب عديدة صحية وثقافية وغيرها، والشراكة مع الولايات المتحدة استراتيجية".

من جانبه، أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، أن الدور الأمريكي في العراق سيتركز على المساعدة التدريبية وما يتعلق بتنظيم داعش.

وقال بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البيت الابيض، "سنرسل 500 ألف جرعة لقاح للعراق واتطلع للانتخابات العراقية"، مؤكدا حرصهم على استمرار دعم العراق استخبارياً وأن الدور الأمريكي في العراق سيتركز على المساعدة التدريبية وما يتعلق بتنظيم داعش.