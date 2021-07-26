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عواصف رعدية عاتية تسبب فيضانات في ولاية بافاريا الألمانية

07:24 م الإثنين 26 يوليه 2021
عواصف رعدية عاتية تسبب فيضانات في ولاية بافاريا الألمانية

الفيضان في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

تسببت عواصف رعدية عاتية في حدوث فيضانات في منطقة الجوي بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا مساء اليوم الاثنين.

وأعلنت رئاسة الشرطة في مدينة كمبتن أن قوات الإطفاء هرعت إلى منطقتي زونتهوفن وبورجبرج لضخ المياه إلى خارج أحد الأقبية. وتعذر مبدئيًا تقييم مقدار السيول.

كانت هيئة الأرصاد الألمانية حذرت من طقس سيء في المنطقة كما حذرت من هطول أمطار غزيرة بكثافة تصل إلى 40 لترا لكل متر مربع في غضون مدة قصيرة بالإضافة إلى هطول قطع جليد وهبوب عاصفة.

يأتي ذلك بعد مرور حوالي أسبوع ونصف الأسبوع على الفيضانات التي أغرقت غربي ألمانيا.

فيضانات برلين ألمانيا ولاية بافاريا

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