الأزمة في تونس: ألمانيا "قلقة"حيال قرارات قيس سعيد لكن "لا تريد وصفها بالانقلاب"

تونس- (بي بي سي):

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق عمل البرلمان وتنحية رئيس وزرائه ردود فعل متضاربة في الداخل، حيث شجبه أكبر حزب سياسي، ووصفه بـ"الانقلاب"، وكذلك الرئيس السابق المنصف المرزوقي، في حين خرجت حشود احتفالا بالقرار.

على الصعيد العالمي، أعربت حكومات دول عدة عن قلقها تجاه مصير الديمقراطية في تونس. وفيما يلي بعض ردود الفعل من دول حول العالم على الإعلان المفاجئ يوم الأحد.

تركيا: قالت وزارة الخارجية إنها "قلقة للغاية" من التطورات الأخيرة في تونس ودعت إلى استعادة "الشرعية الديمقراطية".

وقالت الوزارة إن "الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في تونس، وهي قصة نجاح على درب المسيرة الديمقراطية التي توافق تطلعات شعوب المنطقة، أمر بالغ الأهمية للمنطقة وكذلك لتونس".

وغرد المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، في تغريدة: "نرفض تعليق العملية الديمقراطية، وتجاهل إرادة الشعب في تونس الصديقة والشقيقة"، وأضاف: "ندين المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي".

ألمانيا: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا أديبهر في تصريحات صحفية إن ألمانيا تأمل في عودة تونس "في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري"، وأكدت أن بلادها "قلقة للغاية"، مشيرة إلى أنه مع ذلك: "لا نريد التحدث عن انقلاب".

وقالت أديبهر "من المهم العودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أن بلادها "ستحاول مناقشة (الوضع) مع السفير التونسي في برلين، وسفيرنا في تونس مستعد للدخول في مباحثات".

روسيا: قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات مقتضبة إن روسيا تراقب التطورات في تونس. وأضاف في مؤتمره الصحفي الهاتفي اليومي "نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد".