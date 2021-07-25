تحليق للطيران الإسرائيلي وإطلاق نار في جنوب لبنان

بيروت- ( د ب أ):

أفاد تقرير لبناني بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار في الهواء صباح اليوم الخميس لترهيب أحد رعاة الماشية في منطقة جبل السدانة خراج بلدة شبعا جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ذلك جاء بالتزامن مع تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع m-k في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا، وصولا إلى مرتفعات جبل الشيخ.

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.