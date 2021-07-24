رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

وكالات:

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ثورة 23 يوليو، متمنياَ للشعب المصري، مزيداَ من التقدم والتطور والنماء.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، عن "اعتزازه بما يربط بين البلدين، من أواصر الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، موكداَ "حرص السودان الراسخ، على العمل مع الشقيقة مصر، من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتوسيع آفاقه، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".

وكان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.