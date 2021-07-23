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السفير البريطاني في بيروت يؤكد استمرار بلاده بدعم لبنان

03:26 م الجمعة 23 يوليه 2021
السفير البريطاني في بيروت يؤكد استمرار بلاده بدعم لبنان

السفير البريطاني الجديد في لبنان أيان كويار

بيروت - (د ب أ):

أكّد السفير البريطاني الجديد في لبنان أيان كويار، اليوم الجمعة، خلال لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أن بلاده مستمرة بدعم لبنان وشعبه في الظروف الصعبة التي يجتازها.

واستقبل الرئيس عون السفير كويار، برفقة المستشار السياسي في السفارة جافين تينش بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد السفير كويار لرئيس الجمهورية أن "بلاده مستمرة في دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه في الظروف الصعبة التي يجتازها".

وأجرى الرئيس عون مع السفير البريطاني "جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات اللبنانية – البريطانية وسبل تطويرها في المجالات كافة".

وشكر الرئيس عون السفير البريطاني "على اهتمام بلاده بلبنان وعلى الدعم الذي تقدمه في مختلف الأصعدة".

يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب أي حل في الأفق، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.

بيروت لبنان بريطانيا ميشال عون

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