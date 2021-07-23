لماذا وصفت روسيا حركة طالبان بـ"الأشخاص العاقلين"؟

موسكو - (د ب أ):

اتهمت روسيا اليوم الجمعة عناصر في الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة بعرقلة مفاوضات تقاسم السلطة وأشادت بطالبان ووصفتهم بـ"الأشخاص العاقلين".

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على سرعة إحراز تقدم في المحادثات بشأن حل سياسي للحرب الأهلية الطويلة في أفغانستان في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى من البلاد بعد عشرين عاما من الانتشار هناك.

وقال لافروف في منتدى السياسة الخارجية عبر الإنترنت استضافه حزب روسيا المتحدة الحاكم، إن طالبان الذين يحرزون المزيد من المكاسب من الأراضي ويسيطرون الآن على أغلب الحدود مع طاجيكستان الحليف الروسي، هم "أشخاص عاقلون". وتبلغ الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان 1357 كيلومترا.

وأضاف: "من الخطأ محاولة الإبقاء على الغموض الراهن لأطول فترة ممكنة وهناك قوى في كابول تريد حدوث هذا لأنه يسمح لها بالبقاء في السلطة".

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين في تصريحات صحفية نشرت اليوم الجمعة أن الحركة لن تسلم أسلحتها حتى التوصل إلى حل تفاوضي بشأن حكومة جديدة في كابول ومغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني.