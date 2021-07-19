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لندن: رئيس الوزراء البريطاني غير مصاب بكورونا

03:28 م الإثنين 19 يوليه 2021
لندن: رئيس الوزراء البريطاني غير مصاب بكورونا

بوريس جونسون

وكالات:

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، إن نتائج اختبارات فيروس كورونا التي أجريت لجونسون جاءت سلبية ولا تظهر عليه أي أعراض، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

ويخضع جونسون، الذي تلقى جرعتين من أحد لقاحات كورونا، للعزل في مقر إقامته حتى 26 يوليو بعد مخالطته لوزير الصحة ساجد جافيد الذي أعلن يوم السبت إصابته بالفيروس.

وحث جونسون المواطنين على توخي الحذر، وقال إنه يجب عليهم عزل أنفسهم عندما يطلب منهم ذلك تزامنا مع رفع قيود كوفيد-19 في إنجلترا اعتبارا من الاثنين.

وتزامن ذلك مع إعراب عدد من خبراء الطب والفيروسات عن تحفظهم على إلغاء إجراءات الحجر في خطوة سابقة لأوانها مع زيادة الإصابات بشكل ملفت.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لندن فيروس كورونا

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