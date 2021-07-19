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ولي عهد أبو ظبي يصل إلى السعودية

03:07 م الإثنين 19 يوليه 2021
ولي عهد أبو ظبي يصل إلى السعودية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

الرياض- (د ب أ):

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة اليوم الاثنين إلى الرياض في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

ووفق قناة "الإخبارية" السعودية على "تويتر" كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية في استقبال بن زايد لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

ورحب ولي العهد السعودي بزيارة الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق إلى السعودية.

وكان مصدر خليجي في الرياض قال لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) أول أمس السبت إن بن زايد سيصل إلى المملكة على رأس وفد وزاري لمناقشة العديد من القضايا يأتي في مقدمتها البحث في اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+".

كما يبحث الجانبان تطورات الوضع على الساحة اليمنية وسبل تنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية، وهو الاتفاق الذي تتهم الحكومة اليمنية الشرعية دولة الإمارات بعرقلته وعرقلة أي مسعى يهدف لإنهاء الحرب في اليمن إلي جانب مناقشة تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

محمد بن زايد آل نهيان السعودية محمد بن سلمان مطار الملك خالد الدولي

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