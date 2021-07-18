زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إقليم فارس جنوبي إيران

وكالات

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي أن زلزالاً بلغت قوته 5.7 درجة ضرب إقليم فارس في جنوب إيران اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو أضرار بالمنطقة التي ضربها الزلزال.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الزلزال الذي شعر به السكان في عدة مدن وبلدات بالمقاطعة وقع على عمق 11 كيلومترا في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.