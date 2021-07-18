الجيش الصيني يجري تدريبات إنزال بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في تايوان

بكين - (د ب أ)

ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني ، اليوم الأحد، أن الجيش الصيني أجرى تدريبات إنزال برمائية أمس الأول الجمعة، بعد يوم من هبوط ثاني طائرة عسكرية أمريكية في تايوان خلال أقل من شهرين.

وأفادت الصحيفة نقلا عن خبير عسكري لم تذكر هويته بأن المناورات التي جرت في المياه الواقعة قبالة إقليم فوجيان شرقي البلاد بالقرب من تايوان، ينظر إليها على أنها تحذير وردع للولايات المتحدة وكذلك "الانفصاليين التايوانيين".

وأوضحت الصحيفة أنه من المحتمل أن تجرى تدريبات أخرى أكثر تعقيدا في المستقبل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وجاءت تلك التدريبات عقب تحذير من جانب وزارة الدفاع الصينية يوم الخميس بأن الطائرات الأجنبية التي تدخل المجال الجوي للبلاد بدون موافقتها ستؤدي إلى "عواقب وخيمة".

وهبطت طائرة حكومية أمريكية في مطار تايبيه يوم الخميس لمدة نحو نصف الساعة، وفقا لصحيفة "يونايتد ديلي نيوز" التايوانية.