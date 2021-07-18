آلاف الأفغان يعودون لبلادهم بعد إعادة فتح معبر شامان الحدودي

كابول- (أ ش أ):

عبر آلاف الأفغان الحدود(الباكستانية ـــ الأفغانية) عائدين إلى بلادهم، بعدما أعادت باكستان فتح معبر شامان على خط دوراند الحدودي بين البلدين.

وكان المواطنون الأفغان عالقين في بلدة شامان الباكستانية بسبب إغلاق خط دوراند بعدما استولت حركة طالبان الأسبوع الماضي على منطقتي سبين بولداك وويش الحدوديتين التابعتين لإقليم قندهار جنوب أفغانستان، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية اليوم الأحد.

وفتحت باكستان المعبر للمرة الثانية خلال أربعة أيام للسماح للمواطنين الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى، بالعودة إلى بلادهم.

وأكد مساعد مفوض بلدة شامان، عارف كاكار، إعادة فتح المعبر لأسباب إنسانية للسماح للعائلات الأفغانية بالعودة إلى ديارها.

ومن جانه، صرح مسؤول في الحكومة الباكستانية بأن المواطنين الباكستانيين الذين كانوا عالقين أيضًا في منطقة ويش الأفغانية سمحت لهم حركة طالبان بالعودة إلى بلادهم، بحسب الوكالة.