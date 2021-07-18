Masrawy logo white

آلاف الأفغان يعودون لبلادهم بعد إعادة فتح معبر شامان الحدودي

02:52 م الأحد 18 يوليه 2021
آلاف الأفغان يعودون لبلادهم بعد إعادة فتح معبر شامان الحدودي

علم أفغانستان

كابول- (أ ش أ):

عبر آلاف الأفغان الحدود(الباكستانية ـــ الأفغانية) عائدين إلى بلادهم، بعدما أعادت باكستان فتح معبر شامان على خط دوراند الحدودي بين البلدين.

وكان المواطنون الأفغان عالقين في بلدة شامان الباكستانية بسبب إغلاق خط دوراند بعدما استولت حركة طالبان الأسبوع الماضي على منطقتي سبين بولداك وويش الحدوديتين التابعتين لإقليم قندهار جنوب أفغانستان، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية اليوم الأحد.

وفتحت باكستان المعبر للمرة الثانية خلال أربعة أيام للسماح للمواطنين الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى، بالعودة إلى بلادهم.

وأكد مساعد مفوض بلدة شامان، عارف كاكار، إعادة فتح المعبر لأسباب إنسانية للسماح للعائلات الأفغانية بالعودة إلى ديارها.

ومن جانه، صرح مسؤول في الحكومة الباكستانية بأن المواطنين الباكستانيين الذين كانوا عالقين أيضًا في منطقة ويش الأفغانية سمحت لهم حركة طالبان بالعودة إلى بلادهم، بحسب الوكالة.

هذا المحتوى من

Asha
معبر شامان الحدودي افغانستان باكستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - طقس العيد.. 5 ظواهر مسيطرة.. وفرص أمطار على 3 مناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا