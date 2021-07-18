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إندونيسيا: فيروس كورونا أودى بحياة 500 طبيب

02:29 م الأحد 18 يوليه 2021
إندونيسيا: فيروس كورونا أودى بحياة 500 طبيب

فيروس كورونا

جاكرتا- (د ب ا(:

لقى أكثر من 500 طبيب حتفهم بسبب فيروس كورونا في إندونيسيا، التي تسجل حالات إصابة يومية قياسية مما جعلها بؤرة الفيروس الجديدة في آسيا.

وقال ماهيسا باراناديب، أحد ممثلي فريق تخفيف تأثير الكورونا بالرابطة الطبية الإندونيسية في مؤتمر صحفي اليوم الأحد " هناك 545 زميلا لقوا حتفهم حتى 17 يوليو الجاري، ومعظم حالات الوفاة كانت في جاوة الشرقية، تليها جاكرتا ووسط جاوة".

وتقع العاصمة جاكرتا وأقاليم جاوة الشرقية ووسط جاوة في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان، التي تخضع لإجراءت إغلاق طارئ بالإضافة لجزيرة بالي منذ الثالث من الشهر الجاري للحد من تفاقم سوء الوضع الوبائي بسبب تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وقال باراناديبا إن عدد الأطباء الذين توفوا حتى الآن في يوليو الجاري بلغ 114 طبيبا، أو بزيادة أكثر من 100% مقارنة بـ51 طبيبا في يونيو الماضي.

ويقول الاطباء إن مستشفيات إندونيسيا تشهد تدفقا متزايدا لحالات الاصابة بفيروس كورونا، وتعمل بطاقة تتجاوز قدرتها.

وقالت السلطات الصحية إنها أضافات المزيد من الأسرة، وأقامت مستشفيات طوارئ جديدة للمرضى المصابين بأعراض خفيفة.

فيروس كورونا كوفيد 19 إندونيسيا

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