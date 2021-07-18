جنوب إفريقيا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا في منطقتها الاقتصادية الرئيسية

جوهانسبرج- (د ب أ):

بدأت السلطات في جنوب إفريقيا إعطاء لقاحات للمرة الأولى، في مطلع الأسبوع في منطقتها الاقتصادية "جاوتينج"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت اضطرابات الأسبوع الماضي في إقليم "كوازولو-ناتال" جنوب شرق البلاد وأجزاء من منطقة "جاوتينج" قد عرقلت برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

وتخضع جنوب إفريقيا لإنذار المستوى الرابع ضد الفيروس، وهو ثاني أعلى مستوى منذ اواخر يونيو الماضي.

وقال موتالاتال موديبا، رئيس الاتصالات في إدارة الصحة في منطقة "جاوتينج" في بيان مسجل "إننا نتخذ تلك الخطوة لفتح مراكز التطعيم تلك في مطلع الأسبوع للتأكد من تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وكانت أعمال الشغب قد أوقفت حملات التطعيم في أقاليم رئيسية بجنوب إفريقيا.

وتعد منطقة "جاوتينج" الاكثر تضررا بسبب الفيروس، حيث سجلت 805 آلاف و478 حالة، منذ بدء الجائحة.

وبلغ إجمالي حصيلة الوفيات بسبب الفيروس 66 ألفا و676 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات 28ر2 مليون حتى أمس السبت.